Vídeo. Quatro feridos na última corrida de touros de San Fermín em Pamplona

Seis touros Miura, conhecidos pelo seu grande porte e cornos largos, percorreram os 846 metros da rota pela cidade velha em dois minutos e 16 segundos, o tempo mais rápido registado este ano.
Segundo as autoridades locais, dois dos feridos foram levados para o Hospital Universitário de Navarra para tratamento.
Todos os anos, milhares de corredores participam nas corridas diárias, tentando manter-se à frente dos touros pelas estreitas ruas empedradas. Os ferimentos causados pelos chifres dos animais não são raros, mas muitas mais pessoas ficam magoadas e feridas em quedas e tumultos.