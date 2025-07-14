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Festivaleiros correm ao lado dos touros de Miura durante a última corrida de touros no festival de San Fermín em Pamplona, Espanha, segunda-feira, 14 de julho de 2025
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Vídeo. Quatro feridos na última corrida de touros de San Fermín em Pamplona

Últimas notícias:

Quatro pessoas ficaram feridas na segunda-feira durante a última corrida de touros do festival de San Fermín deste ano, em Pamplona, no norte de Espanha.

Seis touros Miura, conhecidos pelo seu grande porte e cornos largos, percorreram os 846 metros da rota pela cidade velha em dois minutos e 16 segundos, o tempo mais rápido registado este ano.

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Segundo as autoridades locais, dois dos feridos foram levados para o Hospital Universitário de Navarra para tratamento.

Todos os anos, milhares de corredores participam nas corridas diárias, tentando manter-se à frente dos touros pelas estreitas ruas empedradas. Os ferimentos causados pelos chifres dos animais não são raros, mas muitas mais pessoas ficam magoadas e feridas em quedas e tumultos.

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