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FOTO DE ARQUIVO - Crocodilo Negro Deitado no Chão
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Vídeo. Marrocos inaugura primeira tirolesa sobre crocodilos vivos em Agadir

Últimas notícias:

O Crocodile Park em Agadir lançou uma nova atração emocionante, permitindo aos visitantes fazer tirolesa diretamente sobre recintos com crocodilos vivos.

A atração de tirolesa, a primeira do género em Marrocos, oferece aos participantes uma vista aérea dos recintos dos crocodilos do parque enquanto estão suspensos em arneses acima do habitat dos animais.

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Segundo os responsáveis do parque, foram implementadas medidas de segurança, incluindo verificações regulares dos equipamentos e supervisão por pessoal treinado. A participação está sujeita a certas restrições para garantir que todos os padrões de segurança sejam cumpridos.

Desde a sua abertura, a atração tem atraído visitantes de todo o país e do estrangeiro.

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