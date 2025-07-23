Vídeo. Marrocos inaugura primeira tirolesa sobre crocodilos vivos em Agadir

A atração de tirolesa, a primeira do género em Marrocos, oferece aos participantes uma vista aérea dos recintos dos crocodilos do parque enquanto estão suspensos em arneses acima do habitat dos animais.
Segundo os responsáveis do parque, foram implementadas medidas de segurança, incluindo verificações regulares dos equipamentos e supervisão por pessoal treinado. A participação está sujeita a certas restrições para garantir que todos os padrões de segurança sejam cumpridos.
Desde a sua abertura, a atração tem atraído visitantes de todo o país e do estrangeiro.