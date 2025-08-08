Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Manifestantes pedem a Trump para acabar com a guerra de Netanyahu em Gaza
No Comment

Vídeo. Famílias de reféns protestam contra ofensiva em Gaza

Últimas notícias:

Os manifestantes realizaram os protestos junto à embaixada dos Estados Unidos em Telavive, esta sexta-feira. Exigem o regresso dos reféns e o fim da guerra em Gaza.

O protesto ocorreu após a aprovação de Israel, durante a noite, da ocupação da cidade de Gaza, sem o controlo total da Faixa de Gaza. As famílias receiam a vida dos 20 reféns mantidos pelo Hamas.

No dia anterior, centenas de pessoas acorrentaram-se perto do gabinete do primeiro-ministro israelita, em Jerusalém, enquanto o Gabinete de Segurança debatia uma expansão militar adicional.

Também houve manifestações em Telavive, onde pneus em chamas e fotografias dos reféns encheram as ruas.

Em Gaza, onde a guerra perdura há quase dois anos, morreram pelo menos 42 pessoas em ataques e tiroteios na quinta-feira.

