Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Terra
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Zeytin prepara-se para regressar à sua terra natal após concluir a reabilitação
No Comment

Vídeo. Jovem gorila Zeytin prepara regresso a casa após resgate em Istambul

Últimas notícias:

Um gorila chamado Zeytin, resgatado de contrabandistas no Aeroporto de Istambul em dezembro, está a preparar-se para regressar a casa após meses de cuidados médicos e reabilitação.

O jovem gorila, descoberto numa caixa de carga num voo da Turkish Airlines da Nigéria para a Tailândia, foi salvo por agentes de combate ao contrabando e levado para o Zoo Park de Polonezköy, em Istambul.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Inicialmente pesava apenas 9 quilos e media 62 centímetros, mas agora, com cerca de um ano de idade, cresceu para 16 quilos e 80 centímetros.

Após um concurso público, foi escolhido o nome Zeytin, que significa Azeitona.

As autoridades afirmam que o processo de repatriação de Zeytin para a Nigéria já começou, com garantias de que o animal em perigo será alojado num ambiente seguro, exclusivo para a sua espécie, e não voltará a ser traficado.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE