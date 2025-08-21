Vídeo. Jovem gorila Zeytin prepara regresso a casa após resgate em Istambul

O jovem gorila, descoberto numa caixa de carga num voo da Turkish Airlines da Nigéria para a Tailândia, foi salvo por agentes de combate ao contrabando e levado para o Zoo Park de Polonezköy, em Istambul.
Inicialmente pesava apenas 9 quilos e media 62 centímetros, mas agora, com cerca de um ano de idade, cresceu para 16 quilos e 80 centímetros.
Após um concurso público, foi escolhido o nome Zeytin, que significa Azeitona.
As autoridades afirmam que o processo de repatriação de Zeytin para a Nigéria já começou, com garantias de que o animal em perigo será alojado num ambiente seguro, exclusivo para a sua espécie, e não voltará a ser traficado.