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Um padre católico prepara incenso enquanto lidera uma procissão em honra da Virgem da Caridade de Cobre no seu dia de festa em Havana, segunda-feira, 8 de setembro de 2025.
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Vídeo. Centenas marcham em Havana para festa da padroeira de Cuba

Últimas notícias:

Centenas de cubanos desfilaram por Havana no domingo numa procissão em honra da Virgem da Caridade, padroeira do país, no dia da sua festa.

A pequena imagem dourada, venerada há mais de quatro séculos, mantém-se um poderoso símbolo de fé e resiliência num país a enfrentar a sua mais severa crise económica em décadas.

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Apagões, falta de água e de bens essenciais têm dificultado a vida quotidiana da população nos últimos quatro anos.

Muitos fiéis pediram unidade e mudança enquanto seguiam a Virgem. Apesar das restrições à religião após a revolução, a devoção à santa persistiu, atraindo tanto católicos como seguidores da Santeria. O seu santuário perto de Santiago continua a ser um dos locais de peregrinação mais importantes da ilha.

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