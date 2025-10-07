Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
O cemitério de carros de Israel
No Comment

Vídeo. Cemitério de carros em Israel torna-se memorial às vítimas do Hamas

Últimas notícias:

Estendendo-se por vários centenas de metros a apenas dez quilómetros de Gaza, uma linha de 1.450 veículos crivados de balas serve como um sombrio lembrete do ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro de 2023.

Conhecido como o “Muro dos Carros” de Israel, os destroços foram apreendidos por militantes durante o assalto que deixou mais de 1.200 mortos. O local tornou-se, desde então, um santuário e símbolo de recordação para aqueles que perderam a vida no ataque sem precedentes.

Na madrugada desse dia, cerca de 4.000 atacantes liderados pelo Hamas atravessaram as barreiras de Gaza e devastaram o sul de Israel. Entre os alvos estava o festival de música Nova, onde centenas de jovens foram mortos enquanto os militantes desciam sobre a multidão usando paramotores. Perguntas sobre como os atacantes conseguiram romper as defesas israelitas e operar durante horas antes da intervenção do exército continuam a assombrar os sobreviventes e as famílias das vítimas.

Em Kibbutz Be’eri, a apenas dois quilómetros da fronteira com Gaza, 370 homens armados invadiram a comunidade, matando 102 residentes, incluindo bebés e idosos. Monette, que se escondeu numa sala segura durante 36 horas, recorda o horror e a confusão daquele dia. Dois anos depois, ela ainda luta para entender porque a ajuda demorou tanto a chegar, enquanto as cicatrizes do 7 de outubro permanecem profundamente gravadas na memória coletiva de Israel.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE