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Beza, apelidada de “Bolo Voador”, ao lado do troféu que venceu, Iława, Polónia, 06.11.2025
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Vídeo. Cão de abrigo Flying Cake Beza coroado campeão europeu de frisbee

Últimas notícias:

Cão de resgate Beza, de alcunha Bolo Voador, venceu o Campeonato Europeu de Frisbee Canino de 2023, mostrando o potencial dos cães de resgate.

Beza, uma pequena cadela carinhosamente apelidada de Bolo Voador, chamou a atenção no mundo do frisbee canino.

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Venceu o Campeonato da Europa em 2023 e, em 2025, foi terceira classificada na competição europeia Bonsai para cães de pequeno porte.

A sua história começou num abrigo perto de Iława, para onde chegou grávida, assustada e com uma corrente partida ao pescoço. A idade é desconhecida. Os cuidadores trabalharam com paciência para reconstruir a sua confiança e dar-lhe um lar seguro.

Hoje, as capacidades e a determinação da Beza inspiram adeptos e sublinham o potencial dos cães resgatados para prosperarem em novas vidas com um propósito.

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