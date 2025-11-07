Vídeo. Cão de abrigo Flying Cake Beza coroado campeão europeu de frisbee

Beza, uma pequena cadela carinhosamente apelidada de Bolo Voador, chamou a atenção no mundo do frisbee canino.
Venceu o Campeonato da Europa em 2023 e, em 2025, foi terceira classificada na competição europeia Bonsai para cães de pequeno porte.
A sua história começou num abrigo perto de Iława, para onde chegou grávida, assustada e com uma corrente partida ao pescoço. A idade é desconhecida. Os cuidadores trabalharam com paciência para reconstruir a sua confiança e dar-lhe um lar seguro.
Hoje, as capacidades e a determinação da Beza inspiram adeptos e sublinham o potencial dos cães resgatados para prosperarem em novas vidas com um propósito.