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Estância de esqui ultrapassa limites do inverno com neve artificial bem antes de o frio chegar
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Vídeo. França antecipa produção de neve artificial numa estância de esqui antes do inverno

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Estância de esqui na Auvergne, França, produz neve artificial semanas antes do inverno para garantir a época, apesar do calor e das preocupações ambientais

Na Auvergne, a estância de esqui Super-Besse está a testar a produção antecipada de neve, conseguindo cobrir partes das pistas com neve artificial, mesmo com temperaturas a chegar aos 10 ºC.

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Gestores da estância dizem que o objetivo é preparar as pistas antes das férias de Natal, garantindo uma faixa de neve com 30 metros de largura para os visitantes.

Turistas, surpreendidos por tocarem neve sob o sol de outono, questionaram o custo e o impacto ambiental.

Grupos ambientalistas alertam que o consumo de energia equivale ao de 300 famílias durante dois meses.

Autoridades locais defendem que a operação ajuda a proteger postos de trabalho sazonais e apoia os planos de transição a longo prazo da estância.

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