Vídeo. França antecipa produção de neve artificial numa estância de esqui antes do inverno

Na Auvergne, a estância de esqui Super-Besse está a testar a produção antecipada de neve, conseguindo cobrir partes das pistas com neve artificial, mesmo com temperaturas a chegar aos 10 ºC.
Gestores da estância dizem que o objetivo é preparar as pistas antes das férias de Natal, garantindo uma faixa de neve com 30 metros de largura para os visitantes.
Turistas, surpreendidos por tocarem neve sob o sol de outono, questionaram o custo e o impacto ambiental.
Grupos ambientalistas alertam que o consumo de energia equivale ao de 300 famílias durante dois meses.
Autoridades locais defendem que a operação ajuda a proteger postos de trabalho sazonais e apoia os planos de transição a longo prazo da estância.