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Caminham pela água numa rua inundada em Medan, Sumatra do Norte, Indonésia
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Vídeo. Inundações na Indonésia fazem pelo menos 90 mortos

Últimas notícias:

Cheias e deslizamentos de terras em Sumatra Ocidental obrigaram centenas de famílias a deslocarem-se e causaram estragos em várias aldeias.

Cheias e deslizamentos de terra atingiram a ilha de Sumatra, na Indonésia, fazendo pelo menos 90 mortos e dezenas de desaparecidos.

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No distrito de Padang Pariaman, em Sumatra Ocidental, centenas de famílias tiveram de se deslocar para mesquitas e centros comunitários, com mais de 4 400 residentes afetados.

As autoridades indicam que mais de 1 600 casas ficaram danificadas e que algumas continuam submersas, com níveis de água até um metro.

Equipas de emergência, polícia e unidades militares foram mobilizados para restabelecer os acessos, distribuir bens e apoiar os esforços de recuperação.

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