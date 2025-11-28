Vídeo. Inundações na Indonésia fazem pelo menos 90 mortos

Cheias e deslizamentos de terra atingiram a ilha de Sumatra, na Indonésia, fazendo pelo menos 90 mortos e dezenas de desaparecidos.
No distrito de Padang Pariaman, em Sumatra Ocidental, centenas de famílias tiveram de se deslocar para mesquitas e centros comunitários, com mais de 4 400 residentes afetados.
As autoridades indicam que mais de 1 600 casas ficaram danificadas e que algumas continuam submersas, com níveis de água até um metro.
Equipas de emergência, polícia e unidades militares foram mobilizados para restabelecer os acessos, distribuir bens e apoiar os esforços de recuperação.