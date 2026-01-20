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Mulher fotografa formação de icebergs nas margens do rio Elba, na Alemanha, 19 jan. 2026
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Vídeo. Alemanha: enormes blocos de gelo acumulam-se no rio Elba

Últimas notícias:

Blocos de gelo gigantes dão ao rio Elba um aspeto quase ártico, 50 quilómetros a montante de Hamburgo, no norte da Alemanha, numa paisagem gélida.

Muitas pessoas acorreram, na segunda-feira, ao rio Elba, no norte da Alemanha, para admirarem gigantescas placas de gelo de aspeto ártico, que entupiram um troço da via navegável, complicando a navegação mas encantando os visitantes.

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O gelo formou-se a montante, nas últimas semanas, durante uma vaga de frio que fez as temperaturas descer até aos 15 graus Celsius negativos.

Desde então, quebra-gelos abriram caminho no gelo, arrastando as placas para jusante, onde se acumularam na barragem de Geesthacht, perto do porto fluvial de Hamburgo, disse Tilman Treber, da autoridade federal de navegação.

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