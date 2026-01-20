Vídeo. Alemanha: enormes blocos de gelo acumulam-se no rio Elba

Muitas pessoas acorreram, na segunda-feira, ao rio Elba, no norte da Alemanha, para admirarem gigantescas placas de gelo de aspeto ártico, que entupiram um troço da via navegável, complicando a navegação mas encantando os visitantes.
O gelo formou-se a montante, nas últimas semanas, durante uma vaga de frio que fez as temperaturas descer até aos 15 graus Celsius negativos.
Desde então, quebra-gelos abriram caminho no gelo, arrastando as placas para jusante, onde se acumularam na barragem de Geesthacht, perto do porto fluvial de Hamburgo, disse Tilman Treber, da autoridade federal de navegação.