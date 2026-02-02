Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Harry Styles, à esquerda, entrega o prémio de Álbum do Ano a Bad Bunny pelo álbum "Debí Tirar Más Fotos" na 68.ª edição dos Grammy
No Comment

Vídeo. Bad Bunny faz história ao vencer com álbum em espanhol nos Grammy de 2026

Últimas notícias:

Bad Bunny fez história ao conquistar o Álbum do Ano nos Grammy de 2026, o primeiro álbum em espanhol a consegui-lo. Billie Eilish e Kendrick Lamar arrecadaram vários prémios.

Pela primeira vez, um álbum em espanhol conquistou o prémio máximo da cerimónia, a encerrar uma noite que juntou celebração, política e um sentimento de mudança.

Ao receber o galardão, entregue por Harry Styles, Bad Bunny dedicou o momento às pessoas que deixaram a sua terra natal para realizarem os seus sonhos. A vitória teve um peso adicional depois de o seu álbum de 2022, Un Verano Sin Ti, se ter tornado o primeiro disco em espanhol nomeado na categoria, mas não venceu.

Noutras categorias, Billie Eilish venceu Canção do Ano com Wildflower e aproveitou o discurso para criticar as políticas de imigração. Kendrick Lamar e SZA venceram Gravação do Ano com Luther, e Lamar arrecadou ainda Álbum de Rap do Ano, tornando-se o rapper mais premiado da história dos Grammys.

Apresentada pela última vez por Trevor Noah, a cerimónia confirmou uma viragem mais ampla nos Grammys rumo a sonoridades e vozes globais, para lá do inglês.

