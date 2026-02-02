Vídeo. Bad Bunny faz história ao vencer com álbum em espanhol nos Grammy de 2026

Pela primeira vez, um álbum em espanhol conquistou o prémio máximo da cerimónia, a encerrar uma noite que juntou celebração, política e um sentimento de mudança.
Ao receber o galardão, entregue por Harry Styles, Bad Bunny dedicou o momento às pessoas que deixaram a sua terra natal para realizarem os seus sonhos. A vitória teve um peso adicional depois de o seu álbum de 2022, Un Verano Sin Ti, se ter tornado o primeiro disco em espanhol nomeado na categoria, mas não venceu.
Noutras categorias, Billie Eilish venceu Canção do Ano com Wildflower e aproveitou o discurso para criticar as políticas de imigração. Kendrick Lamar e SZA venceram Gravação do Ano com Luther, e Lamar arrecadou ainda Álbum de Rap do Ano, tornando-se o rapper mais premiado da história dos Grammys.
Apresentada pela última vez por Trevor Noah, a cerimónia confirmou uma viragem mais ampla nos Grammys rumo a sonoridades e vozes globais, para lá do inglês.