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Vista das inundações na localidade de San Martín del Tesorillo
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Vídeo. Depressão Leonardo inunda o sul de Espanha

Últimas notícias:

Espanha procura mulher desaparecida arrastada por rio em Málaga enquanto a tempestade Leonardo fustiga a Andaluzia, com evacuações e estradas cortadas.

Espanha continua à procura de uma mulher de 45 anos que foi arrastada por um rio em cheia em Málaga quando tentava salvar o cão, com a tempestade Leonardo a continuar a atingir o sul do país. A polícia mobilizou meios aéreos e equipas cinotécnicas, enquanto milhares de residentes em toda a Andaluzia foram retirados.

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Em Cádis, Grazalema foi evacuada depois de a água ter subido através dos pavimentos e aberto fendas nas paredes. Engenheiros verificam agora as fundações dos edifícios.

Dezenas de estradas continuam cortadas e vários rios transbordaram em diversas zonas.

A chuva abrandou na sexta-feira, mas os meteorologistas avisam que outra tempestade, Marta, poderá chegar este fim de semana, alimentando receios de novas inundações em solos já saturados.

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