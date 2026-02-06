Vídeo. Depressão Leonardo inunda o sul de Espanha

Espanha continua à procura de uma mulher de 45 anos que foi arrastada por um rio em cheia em Málaga quando tentava salvar o cão, com a tempestade Leonardo a continuar a atingir o sul do país. A polícia mobilizou meios aéreos e equipas cinotécnicas, enquanto milhares de residentes em toda a Andaluzia foram retirados.
Em Cádis, Grazalema foi evacuada depois de a água ter subido através dos pavimentos e aberto fendas nas paredes. Engenheiros verificam agora as fundações dos edifícios.
Dezenas de estradas continuam cortadas e vários rios transbordaram em diversas zonas.
A chuva abrandou na sexta-feira, mas os meteorologistas avisam que outra tempestade, Marta, poderá chegar este fim de semana, alimentando receios de novas inundações em solos já saturados.