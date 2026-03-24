Vídeo. Brasil liberta 1.500 tartarugas-da-Amazónia no rio Negro

A libertação ocorreu no Parque Nacional de Jaú, perto de Novo Airão, integrada num programa de longa duração que apoia a reprodução da espécie, que se encontra ameaçada.
A iniciativa é liderada pela Wildlife Conservation Society (WCS), em parceria com moradores locais e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Brasil.
Os organizadores afirmam que o projeto não só ajuda a proteger a espécie como também reforça a cooperação com as comunidades locais e indígenas.
Especialistas defendem que programas deste tipo são essenciais para preservar a biodiversidade na região amazónica.