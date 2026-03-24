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Mais de 1 500 crias de tartaruga-da-amazónia (Podocnemis expansa) foram libertadas no rio Negro, na floresta amazónica, no Brasil.
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Vídeo. Brasil liberta 1.500 tartarugas-da-Amazónia no rio Negro

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No coração da floresta amazónica, ao longo do rio Negro, mais de 1,500 crias de tartaruga-da-Amazónia (Podocnemis expansa) foram devolvidas à natureza numa ação coordenada de conservação.

A libertação ocorreu no Parque Nacional de Jaú, perto de Novo Airão, integrada num programa de longa duração que apoia a reprodução da espécie, que se encontra ameaçada.

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A iniciativa é liderada pela Wildlife Conservation Society (WCS), em parceria com moradores locais e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Brasil.

Os organizadores afirmam que o projeto não só ajuda a proteger a espécie como também reforça a cooperação com as comunidades locais e indígenas.

Especialistas defendem que programas deste tipo são essenciais para preservar a biodiversidade na região amazónica.

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