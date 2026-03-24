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Populares reagem no local de um ataque com míssil iraniano em Telavive, Israel, terça-feira, 24 de março de 2026.
No Comment

Vídeo. Israel: prossegue busca por desaparecidos no centro de Telavive após ataque iraniano

Últimas notícias:

Serviços de emergência israelitas acorrem ao centro de Telavive após explosões na sequência de um alerta de míssil iraniano, com vários feridos ligeiros

As autoridades israelitas procuravam sobreviventes no local de um ataque com míssil em Telavive, na terça-feira, depois de um míssil iraniano ter atingido um edifício no centro da cidade.

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Um superintendente da polícia israelita confirmou que os danos no centro de Telavive foram causados por uma ogiva iraniana com cerca de 100 quilos de explosivos, que atingiu diretamente uma rua residencial.

Equipas de socorro vasculharam os escombros depois do impacto do míssil.

O serviço de emergência médica israelita Magen David Adom disse que "seis pessoas ficaram ligeiramente feridas em quatro locais diferentes" e divulgou vídeos que mostram um edifício parcialmente destruído e viaturas em chamas.

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