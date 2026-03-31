Vídeo. Ataques atingem aldeia no sul do Líbano, danificam edifícios e viaturas

Ataques israelitas atingiram a aldeia libanesa de Hanouiyeh, no sul do país, causando danos em edifícios e viaturas de emergência.
Imagens mostram fumo a sair dos escombros enquanto equipas de salvamento trabalhavam para remover destroços e extinguir incêndios.
Segundo os serviços de emergência, vários ataques atingiram a zona, incluindo um que teve como alvo um edifício residencial.
Foram ainda registados novos ataques quando as equipas de socorro chegaram ao local, danificando viaturas dos bombeiros e perturbando as operações de resgate.
Foi mobilizado equipamento pesado para remover os escombros, enquanto os bombeiros continuavam os esforços para controlar as chamas.