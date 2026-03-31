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Fumo ergue-se enquanto transeuntes observam após um ataque israelita atingir um edifício junto à estrada do aeroporto em Beirute, Líbano, terça-feira, 31 de março de 2026.
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Vídeo. Ataques atingem aldeia no sul do Líbano, danificam edifícios e viaturas

Últimas notícias:

Ataques israelitas atingem aldeia no sul do Líbano, danificam edifícios e viaturas de socorro durante operações de resgate

Ataques israelitas atingiram a aldeia libanesa de Hanouiyeh, no sul do país, causando danos em edifícios e viaturas de emergência.

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Imagens mostram fumo a sair dos escombros enquanto equipas de salvamento trabalhavam para remover destroços e extinguir incêndios.

Segundo os serviços de emergência, vários ataques atingiram a zona, incluindo um que teve como alvo um edifício residencial.

Foram ainda registados novos ataques quando as equipas de socorro chegaram ao local, danificando viaturas dos bombeiros e perturbando as operações de resgate.

Foi mobilizado equipamento pesado para remover os escombros, enquanto os bombeiros continuavam os esforços para controlar as chamas.

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