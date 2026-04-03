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Vídeo. Nigéria: fiéis assinalam a Páscoa com procissão nas ruas de Lagos

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Na Nigéria, centenas de fiéis católicos marcharam por Lagos, numa Via-Sacra pública que associa o sofrimento de Cristo às dificuldades económicas do país

Fiéis com cruzes de madeira aos ombros e trajados com roupas bíblicas percorreram, a 3 de abril, bairros como Yaba e Ikeja, parando para rezar e refletir sobre as últimas horas de Jesus.

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O ritual anual é amplamente assinalado em todo o país, mas este ano muitos participantes disseram que ganhou um significado mais profundo, numa altura em que as famílias enfrentam a subida dos preços, a insegurança laboral e a violência persistente. A Sexta-Feira Santa é feriado nacional na Nigéria e um dos momentos mais visíveis do calendário cristão.

O simbolismo foi particularmente forte em Lagos, onde a inflação e os custos de transporte continuam a marcar o dia a dia. Relatos recentes dos mercados mostram que os bens alimentares básicos se mantêm caros em toda a cidade, mesmo com alguma descida em relação aos máximos anteriores. Neste contexto, a Via-Sacra tornou-se simultaneamente um ato de devoção e uma expressão pública de resistência.

A Nigéria acolhe uma das maiores populações cristãs de África e as procissões da Páscoa reúnem habitualmente grandes multidões. Este ano, porém, a mensagem ouvida nas ruas não se centrou apenas no sacrifício e na redenção, mas também na resiliência num país sujeito a uma pressão económica prolongada.

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