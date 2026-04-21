Uma baleia encalhada sopra água depois de ficar presa num banco de areia em Kirchdorf, na ilha de Poel, Alemanha, quinta-feira, 9 de abril de 2026
No Comment

Vídeo. Alemanha: baleia-jubarte Timmy continua presa em águas rasas no norte do país

Últimas notícias:

Uma baleia-corcunda encalhada no mar Báltico continua presa junto à ilha de Poel, na Alemanha, enquanto equipas de salvamento tentam guiá-la para águas mais profundas

Uma baleia-corcunda nas águas pouco profundas do mar Báltico permaneceu encalhada ao largo da ilha de Poel, no norte da Alemanha, esta terça-feira.

Ao meio-dia, a baleia, apelidada de Timmy pela comunicação social local, continuava deitada na entrada da baía conhecida como Kirchsee, segundo a agência noticiosa alemã dpa.

As imagens mostravam a baleia a mover as barbatanas peitorais, ou "flippers".

Na manhã de segunda-feira, a baleia conseguiu nadar livremente durante algum tempo, quando o nível da água na baía subiu, mas duas horas depois voltou a ficar encalhada nas águas pouco profundas.

Ao final do dia, foi novamente vista a dirigir-se para o canal mais profundo antes de voltar a imobilizar-se, adiantou a dpa.

Timmy foi avistada pela primeira vez na região a 3 de março. Continua por explicar por que razão a baleia entrou no mar Báltico, longe do seu habitat natural no oceano Atlântico.

A nossa escolha

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
