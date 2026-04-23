Vídeo. França presta homenagem nacional a soldado morto no Líbano

A ministra francesa da Defesa, Catherine Vautrin, participou na quinta-feira, em Montauban, numa cerimónia de homenagem nacional em memória de um militar morto num ataque contra capacetes azuis no Líbano.
O sargento-chefe Florian Montorio, do 17.º Regimento de Engenharia Paraquedista, sediado em Montauban, morreu depois de a força de manutenção de paz da ONU no sul do Líbano, a UNIFIL, ter sido alvo de disparos de armas ligeiras durante o fim de semana.
O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que um segundo militar francês, o cabo-chefe Anicet Girardin, morreu na quarta-feira devido aos ferimentos.
Tanto Macron como a UNIFIL responsabilizam o grupo armado Hezbollah, que negou qualquer envolvimento.
Vautrin afirmou que os militares franceses estavam a limpar um itinerário armadilhado com um engenho explosivo improvisado quando foram alvo de tiros intensos de combatentes do Hezbollah emboscados a muito curta distância.