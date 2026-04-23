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Realiza-se em França cerimónia por capacete azul da ONU morto no Líbano
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Vídeo. França presta homenagem nacional a soldado morto no Líbano

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A ministra das Forças Armadas, Catherine Vautrin, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Pierre Schill, presidem em Montauban a uma cerimónia nacional de homenagem ao sargento-chefe Florian Montorio

A ministra francesa da Defesa, Catherine Vautrin, participou na quinta-feira, em Montauban, numa cerimónia de homenagem nacional em memória de um militar morto num ataque contra capacetes azuis no Líbano.

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O sargento-chefe Florian Montorio, do 17.º Regimento de Engenharia Paraquedista, sediado em Montauban, morreu depois de a força de manutenção de paz da ONU no sul do Líbano, a UNIFIL, ter sido alvo de disparos de armas ligeiras durante o fim de semana.

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou que um segundo militar francês, o cabo-chefe Anicet Girardin, morreu na quarta-feira devido aos ferimentos.

Tanto Macron como a UNIFIL responsabilizam o grupo armado Hezbollah, que negou qualquer envolvimento.

Vautrin afirmou que os militares franceses estavam a limpar um itinerário armadilhado com um engenho explosivo improvisado quando foram alvo de tiros intensos de combatentes do Hezbollah emboscados a muito curta distância.

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