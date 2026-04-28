Vídeo. Países Baixos: milhares enchem ruas e canais de Amesterdão no aniversário do rei

Multidões vestidas de laranja encheram as ruas e os canais de Amesterdão para celebrar o aniversário do rei Willem-Alexander.
As pessoas juntaram-se para dançar, cantar e festejar, com barcos apinhados ao longo dos canais da cidade e ruas cheias de bancas e animação.
As festas anuais do Dia do Rei atraíram residentes e turistas, muitos deles a aproveitar o tempo ameno e o ambiente festivo.
Apesar da origem real, o feriado tornou-se uma celebração nacional da primavera e do espírito comunitário, que aproxima pessoas em todo o país.