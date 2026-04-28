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Amesterdão celebra aniversário do rei
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Vídeo. Países Baixos: milhares enchem ruas e canais de Amesterdão no aniversário do rei

Últimas notícias:

Multidões vestidas de laranja enchem as ruas de Amesterdão nas celebrações do aniversário do rei holandês Willem-Alexander

Multidões vestidas de laranja encheram as ruas e os canais de Amesterdão para celebrar o aniversário do rei Willem-Alexander.

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As pessoas juntaram-se para dançar, cantar e festejar, com barcos apinhados ao longo dos canais da cidade e ruas cheias de bancas e animação.

As festas anuais do Dia do Rei atraíram residentes e turistas, muitos deles a aproveitar o tempo ameno e o ambiente festivo.

Apesar da origem real, o feriado tornou-se uma celebração nacional da primavera e do espírito comunitário, que aproxima pessoas em todo o país.

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