Diretor do Museu Nacional: "Dano é irreparável"

De acordo com as autoridades, o incêndio começou por volta das 19h30 locais de domingo, tendo sido dado como controlado às primeiras horas da manhã de segunda-feira.

No Brasil, um incêndio de grandes proporções destruiu o Palácio de São Cristóvão, do Museu Nacional, considerado como o mais antigo do país, situado na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro.

No entanto, havia ainda pequenos reacendimentos em várias partes do Palácio. No combate à chamas estiveram bombeiros de 20 quartéis do Rio de Janeiro.

Parte do interior do Palácio desabou. O combate às chamas ficou prejudicado pela falta de água nas bocas de incêndio.

Até ao momento, pouco se sabe sobre as causas do incêndio. As autoridades deram início a um inquérito para saber se é um ato criminoso ou um acidente. A quase totalidade do acervo ficou destruída.

"Um dano irreparável"

João Carlos Nara, diretor de Preservação do Museu, disse à Agência Brasil que as chamas deixaram um "dano irreparável" no acervo e em anos de investigação feita no Brasil.

"Infelizmente, a reserva técnica, que esperávamos que seria preservada, também foi atingida. Teremos de esperar o fim do trabalho dos bombeiros para verificar realmente a dimensão de tudo," explicou.

João Carlos Nara explicou também que a administração do Museu Nacional esperava pelo fim do período eleitoral para começar com as reformas no Palácio de São Cristóvão.

O diretor de Preservação do Museu Nacional lamentou ainda que fossem gastos tantos milhões noutros projetos, enquanto a instituição tinha ficado esquecida durante tantos anos.

Uma reforma muito aguardada

É verdade que o Museu Nacional esperava, há anos, por uma merecida reforma estrutural, tanto nas exposições como na estrutura do edifício.

Em junho deste ano, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES) assinou um contrato de financiamento no valor de quase cinco milhões de euros requalificar o Museu.

O objetivo é a recuperação física de um edifício histórico e a a recuperação de acervos, de espaços de exposição e a promoção de políticas educacionais vinculadas à instituição.

Há quase 40 anos, dia 8 de julho de 1978, outro incêndio de grandes dimensões, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, esteve na origem do desaparecimento de importantes quadros de artistas como Pablo Picasso, Salvador Dali ou Joaquim Torres-García.

Um museu História de um país