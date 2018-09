Empresa polaca dá trabalho a pessoas paralisadas

Tamanho do texto

Nesta edição de Business Planet, vamos descobrir a primeira empresa de marketing do mundo que dá trabalho a pessoas paralisadas. A empresa chamada "Estou deitado e a trabalhar" tem sede em Katowice, na Polónia.

Na Europa, 10% das empresas são empresas sociais. O setor emprega onze milhões de pessoas e é particularmente inovador.

"Somos a primeira agência de marketing do mundo que tem como objetivo dar trabalho a pessoas paralisadas. Ensinamos-lhes o marketing e damos-lhes os conhecimentos para que possam responder de forma profissional às expetativas dos clientes", contou Majka, a presidente da empresa polaca.

Artur Szaflik, um dos oito empregados e cofundador da agência, está paralisado há vinte anos. Antes de ter encontrado Majka nunca tinha trabalhado. Hoje, é um especialista de referência na área do Marketing. Além de gerir os projetos dos clientes, participa no recrutamento e na formação do pessoal. Uma experiência profissional que lhe mudou a vida.

"Este trabalho deu-me a possibilidade de ter contactos com o exterior e de ter um rendimento suplementar. Permitiu-me mostrar o que é a deficiência, mostrar que podemos combatê-la e que somos capazes de trabalhar. Quando queremos, podemos fazer tudo", sublinhou Artur Szaflik.

O Concurso Europeu da Inovação Social

"Estou deitado e a trabalhar" aposta na criatividade, no rigor e na motivação para obter bons resultados. Os clientes da agência de marketing mostram-se satisfeitos.

"As reações são sempre positivas. Nunca tive reações negativas. Os clientes às vezes ficam surpreendidos, mas ficam sobretudos orgulhosos e sentem-se inspirados por trabalharem connosco", contou o Artur Szaflik.

"Os clientes estão felizes e os nossos empregados também. Somos um verdadeiro concorrente para as outras agências de marketing. Trabalhamos com um produtor de vidro, um centro cultural e um distribuidor de medicamentos. São grandes empresas", explicou a presidente da empresa.

A iniciativa de Majka foi semifinalista do Concurso Europeu de Inovação Social. Todos os anos, a Comissão Europeia atribui um prémio aos projetos europeus com maior impacto social. Os vencedores da edição 2018 serão anunciados em novembro.

Hoje, Majka quer ir mais longe e tem várias ideias para desenvolver a empresa.

"Estamos a desenvolver uma plataforma digital para ligar os empregadores aos empregados, uma plataforma de contactos profissionais. Começamos aqui na Polónia mas nada nos impede de desenvolvê-la noutros países", disse a responsável.

O que é a Inovação Social?

• Soluções que permitem alcançar um objetivo social de uma forma nova e mais eficaz

• Há vários exemplos de empresas sociais e inovadores sociais que ajudam a reduzir a desigualdade e a promover a inclusão social através de produtos, serviços e modelos de negócio

• O Concurso Europeu de Inovação Social organizado pela Comissão Europeia procura e distingue novas soluções para os problemas da sociedade

• Todos os anos, os organizadores definem um tema para o concurso e os três melhores projetos ganham um prémio de 50 mil euros.

• A edição 2018 recompensa soluções que transformam desafios locais em oportunidades para a inclusão dos jovens na economia. Os três vencedores serão anunciados a 8 de novembro em Bruxelas.

Ligações úteis

• Economia Social

• Inovação Social

• Concurso da Inovação Social