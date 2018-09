Serena Williams multada em 15 mil euros por protestos

Tamanho do texto

Serena Williams foi multada em 17 mil dólares (cerca de 15 mil euros) pelos protestos contra o árbitro na final do Open dos Estados Unidos em ténis.

Tudo começou quando o português Carlos Ramos advertiu a tenista por receber instruções do treinador.

Serena negou, mas a penalização estava dada.

A norte-americana revoltou-se e partiu a raquete, recebendo mais uma penalização.

Depois avançou para a cadeira do árbitro e chamou Carlos Ramos de mentiroso e ladrão, altura em que recebeu a terceira advertência.

Serena perdeu a final para a japonesa Naomi Osaka por 6-2 e 6-4 e na conferência de imprensa após o jogo considerou que as sanções que sofreu foram sexistas.

Uma opinião partilhada por alguns ex-tenistas nas redes sociais.

Billie Jean King agradeceu à tenista por se revoltar com esta diferença de tratamento em relação aos homens.

Chris Evert diz que a primeira advertência foi justa, mas que todos recebem instruções do treinador e é preciso mudar a regra.

Andy Roddick considerou que foi a pior arbitragem que já viu e James Blake admitiu que, enquanto jogador, fez pior e não foi penalizado.

Entrevistado no final do jogo, o treinador Patrick Mouratoglou admitiu que deu instruções a Serena Williams, mas diz que esta não as terá visto porque senão não teria reagido da forma como o fez. Considerou ainda que esta regra é hipócrita e está a matar o ténis.