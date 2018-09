Comboio volta a andar no Iraque

Viajar de comboio no Iraque, entre Bagdad e Fallujah, voltou a ser possível com a reabertura da linha férrea.

A guerra ainda está bem visível. Ao longo do percurso, de 65 quilómetros, o cenário é desolador, com todas as marcas deixadas pela passagem do Daesh e pela luta para desalojar o grupo radical.