Começou, esta terça-feira, o maior exercício militar da Rússia desde a Guerra Fria. 300 mil soldados da Rússia, mas também da China e da Mongólia, participam no Vostok 2018, que decorre até dia 15, na Sibéria Oriental e no Extremo Oriente russo.

"Nos Jogos Militares Vostok 2018, todos os estados competem apenas entre si. Eles estão localizados nas regiões leste e oeste da Federação Russa. Quero sublinhar que as manobras não são direcionadas contra outros países e estão em linha com a nossa doutrina militar, que é de natureza defensiva ", disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimov.

No passado dia 6, o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin, informou os oficiais das Forças Armadas sobre questões internacionais relativas às manobras dos Vostok 2018.

Este exercício militar acontece num período de tensão entre a Rússia e a NATO.

A NATO considera que "Vostok-2018" "demonstra que a Rússia se está a focar no treino para um conflito em grande escala", na sequência do aumento significativo do seu Orçamento da Defesa e da sua presença militar.