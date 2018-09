Vladimir Putin de olhos postos no Vostok 2018

Vladimir Putin esteve presente no terceiro dia do Vostok 2018, os maiores exercícios militares dos útlimos 30 anos no país. A demonstração militar decorre nas margens do lago Baikal, na região da Buriatia, na Rússia.

A participar estão 300 mil soldados russos e os vizinhos: China e Mongólia. No terreno estão 36 mil veículos militares, 1000 aeronaves e duas frotas navais.

Muitas dúvidas têm sido levantadas em relação ao que estes exercícios representam.

Para o governo russo, o país "É um estado seguro" e o Vostok 2018 não passa de um "fortalecer do exército", "para melhorar a segurança do país", admitiu Vladimir Putin, no discurso que fez neste terceiro dia de Vostok 2018.

As opiniões de vários especialistas por todo o mundo, no entanto, não vão ao encontro do discurso do presidente russo. Para muitos, estes exercícios militares podem ser uma "preparação para uma guerra à escala mundial".

Fotografias do 3º dia do Vostok 2018

Vladimir Putin e o ministro da Defesa chinês Wei Fenghe a acompanhar o Vostok 2018 Reuters

Vladimir Putin e o ministro da Defesa chinês Wei Fenghe a acompanhar o Vostok 2018 Reuters