Super tufão Mangkhut enfraquece rumo ao mar do sul da China

O tufão Mangkhut, o mais violento do ano, provocou a morte a pelo menos duas mulheres nas Filipinas, com fortes ventos e chuvas torrenciais. Uma terceira mulher morreu em Taiwan, varrida pelo mar revolto, de acordo com as autoridades.

A passagem do tufão causou quedas de árvores, telhados arrancados e cortes de energia em Luzon, a principal ilha do arquipélago filipino.