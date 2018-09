Trump poderá anunciar novas tarifas sobre importações chinesas

Tamanho do texto

Atualmente, estão em vigor tarifas sobre importações chinesas avaliadas em quase 50 mil milhões de euros. À medida a China respondeu com a mesma moeda.

Trump disse recentemente, via rede social Twitter, que os empresários norte-americano os não deveriam sentir-se alvo de pressão externa.

O presidente dos Estados Unidos terá ordenado um novo conjunto de tarifas sobre as importações chineas num valor equivalente a quase 200 mil milhões de euros. Uma medida que poderia prejudicar as tentativas de diálogo entre Washington e Pequim.

E Pequim avisa: as medidas fazem mais mal do que bem à Economia norte-americana, como explicou Geng Shuang, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, aos jornalistas:

"Penso que já notaram, depois das análise da intenção dos Estados Unidos de subir as tarifas sobre as importações chinesas em cerca de 200 mil milhões de dólares, que a maioria dos representantes acredita que esses aumentos vão prejudicar empresas norte-americanas ou mesmo destruí-las.

Não houve ainda um anuncio formal da parte da Administração norte americana. A notícia surgiu em várias publicações económicas nos Estados Unidos.

A ser verdade, trata-se de uma posição dura da parte de Donald Trump, quando se espera que o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, se sente à mesa com representantes de Pequim, para travar a guerra comercial .