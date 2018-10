Marinha dos EUA acusa navio chinês de manobra agressiva

Tamanho do texto

A Marinha dos Estados Unidos diz que um navio de guerra chinês no Mar do Sul da China aproximou-se “perigosamente” de um contratorpedeiro, forçando-o a mudar a trajetória.

De acordo com o porta-voz da Frota do Pacífico dos EUA, durante uma operação da marinha, no arquipélago Spratly um navio chinês "convidou" o contratorpedeiro a deixar a área.