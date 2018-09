Hamilton vence GP em Singapura e reforça liderança no Mundial de F1

Lewis hamilton venceu no Grande Prémio de Singapura e reforça a liderança no Mundial de Fórmula 1.

O piloto britânico dominou a prova do início ao fim e conquistou o quarto triunfo na corrida.

Sebastian Vettel ficou-se pelo terceiro lugar.

Contas finais na tabela : 40 pontos de diferença entre o alemão e Hamilton, que se mantém como número 1 com 281 pontos no ranking mundial.

No Twitter, Lewis Hamilton partilhou uma fotografia com a taça do GP, com a legenda: "Que corrida!".