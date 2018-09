"Florence" segue agora pela Carolina do Norte

Tamanho do texto

Morreram pelo menos 16 pessoas na costa leste dos Estados Unidos por causa de Florence, que tomou terra como furacão e foi depois classificado como tempestade tropical. Centenas de pessoas tiveram de deixar as suas casas na Carolina do Sul, especialmente na franja costeira do estado.

Espera-se um aumento do número de mortos por causa da subida do nível das águas, por causa das chuvas torrenciais que Florence trouxe consigo.