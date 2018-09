Rússia e Hungria aproximam-se

Debaixo do fogo da União Europeia o presidente húngaro procura outros aliados. Viktor Orbán encontra-se, esta terça-feira, em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin. Uma deslocação que interessa também a Moscovo. O chefe de Estado russo considera a União Europeia um rival estratégico, pelo que a aproximação à Hungria, que vê crispadas as relações no seio da UE devido à crise migratória, é interessante na sua tentativa de enfraquecer as políticas comuns: