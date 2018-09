Parlamento europeu vota a favor de punir a Hungria

Tamanho do texto

O Parlamento Europeu votou a favor da ativação do Artigo 7 contra a Hungria.

Com 448 votos a favor, 197 contra e 48 abstenções no plenário de Estrasburgo, os legisladores deram "luz verde" a este raro processo punitivo contra um Estado-membro, considerando que há um risco real de violação do Estado de Direito na Hungria, acusada, sob a liderança de Viktor Orbán, de desrespeitar sistematicamente os valores fundamentais europeus.

Na véspera, Orbán tinha acusado a União Europeia de condenar a Húngria por não querer ser um país de migrantes.

É a primeira vez que a câmara de Estrasburgo toma esta iniciativa. A Polónia já foi confrontada com um processo semelhante mas por iniciativa da Comissão Europeia.