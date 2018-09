FC Porto enfrenta Shalke 04 em Gelsenkirchen

Esta terça-feira têm pela frente os alemães do Shalke 04. Os campeões portugueses querem ‘vingar’ a eliminação de 2008. Mas a marca do dia é mesmo o recorde de Iker Casillas. Torna-se no futebolista com mais participações consecutivas na Liga dos Campeões - 20 edições.

"Para ser honesto, a verdade é que ainda não tinha pensado nisso até ter chegado aqui. Vocês e os meus colegas disseram-me. Acho que quando já jogamos há tanto tempo, por vezes não paramos para pensar e não notamos nos números", referiu o guarda-redes.

Sérgio Conceição, fala do Shalke. "Na minha opinião, a Liga deles é a mais competitiva do mundo. Estou certo que nos vão dificultar a vida", explicou.

Do lado germânico, o técnico Domenico Tedesco acredita que a equipa vai estar forte, pois, diz cresce de dia para dia, apesar da derrota por 2-1 com o Borussia Muchengladbach no fim de semana.

"Acho que já mostrámos bons sinais em Gladbach, Vimos muitos cenários que nos fizeram ser mais fortes no ano passado e é por isso que estamos no bom caminho. Todos na equipa concordam", explicou.

O desafio está agendado para as nove da noite, menos uma hora em Lisboa.