C. Ronaldo chora depois de ser expulso na estreia europeia pela Juventus

O Olympique de Lyon derrotou os campeões ingleses Manchester City por 2-1, de nada valendo o golo de Bernardo Silva na segunda parte.

O campeão em titulo, Real Madrid, puxou dos galões e derrotou, no Santiago Bernabéu, a Roma por 3-0, com golos de Isco, Gareth Bale e de Mariano Díaz.

No grupo E, o Ajax ganhou ao AEK de Atenas por 3-0.

O Benfica perdeu no estádio da Luz com o Bayern de Munique. Golos do polaco Lewandowski e do português Renato Sanches que acabou a pedir desculpa aos adeptos encarnados.

No grupo F, o Olympique de Lyon está isolado na liderança, graças à vitória sobre o Manchester City e também devido ao empate a dois golos entre o Shaktar Donetsk e o Hoffenheim.

No grupo G, o Real Madrid também já assumiu a liderança isolada depois da vitória por 3-0 à Roma. No outro jogo do grupo, os checos do Viktoria Plzen empataram a dois golos com o CSKA de Moscovo.

Finalmente no grupo H, Cristiano Ronaldo foi expulso com um vermelho direto ainda antes da meia hora de jogo, mas a Juventus ganhou ao Valência por 2-0. Dois golos de pénalti marcados por Pjanic.

O Manchester United, de José Mourinho, foi à Suiça derrotar o Young Boys por 3-0 e lidera o grupo.