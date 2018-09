FC Porto empata no arranque da Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões de futebol está de volta e o primeiro dia ficou marcado pelo empate (1-1) do campeão nacional FC Porto na visita ao terreno do Schalke 04.

No regresso à Arena de Gelsenkirchen, onde se sagraram campeões europeus em 2004, os dragões começaram por desperdiçar uma grande penalidade logo aos 13 minutos, por Alex Telles, e depois viram-se em desvantagem a partir dos 64 minutos, por Embolo.

No entanto, a equipa de Sérgio Conceição reagiu bem e conseguiu chegar à igualdade através de Otávio, aos 75, na conversão com sucesso de outra grande penalidade. O jogo marcou ainda um novo recorde para Iker Casillas, que se tornou o primeiro jogador na história da competição a disputar 20 edições, superando o galês Ryan Giggs (ex-Manchester United).

Já no outro encontro do grupo D, o Galatasaray impôs-se por expressivos 3-0 aos russos do Lokomotiv Moscovo, no qual alinham os portugueses Éder e Manuel Fernandes.

Contudo, o grande jogo do primeiro dia da 'Champions' estava marcado para Liverpool, onde os vice-campeões europeus superaram o PSG, por 3-2.

Os 'reds' adiantaram-se por intermédio de Sturridge e dilataram a vantagem por Milner, mas Meunier conseguiu reduzir para os parisienses ainda antes do intervalo. No segundo tempo chegaria mesmo o golo da igualdade, por Mbappé, mas o brasileiro Roberto Firmino, que saltara do banco na etapa complementar, acabou por dar a vitória ao Liverpool já nos 'descontos'.

Uma outra partida com um final épico foi o Inter-Tottenham, que acabou com o triunfo dos italianos, por 2-1. A formação de Luciano Spalletti esteve a perder, devido ao golo de Eriksen, mas Icardi e Vecino consumaram a reviravolta nos últimos dez minutos do encontro disputado em Milão.

Por sua vez, o resultado mais desnivelado da ronda chegou de Barcelona, depois de os campeões de Espanha terem goleado os holandeses do PSV, por 4-0, em Camp Nou.

O argentino Lionel Messi foi a figura da partida, com três golos, enquanto o francês Ousmane Dembelé assinou o outro tento dos catalães.

Nas contas do grupo A, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund lideram, depois de vencerem fora o Mónaco, de Leonardo Jardim, e o Club Brugge, respetivamente, por 2-1 e 1-0.

Já no grupo B, Barcelona e Inter partilham o primeiro lugar, ambos com três pontos, após as vitórias caseiras desta terça-feira.

No grupo C, o Liverpool parte na frente, aproveitando o nulo entre Estrela Vermelha e Nápoles e relegando o 'favorito' PSG para a última posição.

Por fim, o FC Porto acaba a primeira jornada no segundo lugar do grupo D, com um ponto (em igualdade com o Schalke 04), atrás do líder Galatasaray, que somou os primeiros três pontos. O Lokomotiv Moscovo é o último classificado, sem pontos após o primeiro encontro.

Confira aqui todos os resultados: