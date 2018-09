Arqueólogos marinhos acreditam ter encontrado navio de James Cook

Serão estes restos de um navio naufragado ao largo do Estado norte-americano Rhode Island o que resta do "Endeavour", navio a bordo do qual James Cook descobriu a Nova Zelândia? A equipa de arqueólogos marinhos que encontrou os destroços, ao fim de 25 anos de pesquisa, acredita que sim.

O navio naufragado foi encontrado graças à utilização de um sonar. Os mergulhadores vão agora fazer buscas mais precisas. É o desenlace de um trabalho conjunto desta equipa arqueológica de Rhode Island em conjunto com as autoridades australianas. Foram também as descobertas de Cook, no século XVII, que permitiram pela primeira vez mapear a costa leste australiana.