Irão liga Estados Unidos ao ataque de Ahvaz

Para o presidente iraniano, não há dúvidas sobre quem são os responsáveis pelo ataque ocorrido no sudoeste do Irão. Sem os nomear diretamente, Hassan Rohani deixou no ar referências a um movimento separatista com ligações à Arábia Saudita. Explicitamente, só falou num país.

"São os Estados Unidos que estão por detrás destes pequenos países mercenários da região. São os americanos que provocam estes países. São os americanos que lhes fornecem os meios necessários para cometerem estes crimes", declarou.