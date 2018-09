Velejador resgatado do mar após três dias ferido ao largo da Austrália

Tamanho do texto

Um velejador indiano foi resgatado do mar três dias após ter sofrido uma lesão grave nas costas e ter ficado à deriva, ao largo da Austrália.

Abhilash Tomy, de 39 anos, estava a participar na Golden Global Race, uma regata em solitário à volta do mundo, e viu-se, sexta-feira, no meio de uma tempestade a cerca de 1900 milhas náuticas de Perth.

O mastro principal do barco partiu-se quando o também comandante da marinha indiana enfrentava uma ondulação estimada em 15 metros de altura.

Apesar das dificuldades em mover-se, Abhilash Tomy conseguiu enviar um pedido de socorro.

Uma operação de busca e resgate, liderada pela marinha indiana e coordenada pelo Centro de Coordenação de Resgate Australiano, de Camberra, foi ativada e concluída esta segunda-feira através da colaboração de uma embarcação com pavilhão francês.

O "Osiris" providenciou a primeira fase de ajuda, com o envio de dois barcos Zodiac ao encontro do veleiro de Abhilash Tomy e proporcionar-lhe os primeiros socorros, sob supervisão do avião P8i, da marinha indiana.

O velejador foi resgatado e deverá ser transportado pelo "Osiris" até à ilha de Amesterdão, um território ultramarino francês, onde será recolhido por uma fragata da marinha da Austrália, que está em rota para a localização da embarcação francesa.

Abhilash Tomy ser posteriormente transportado pela fragata australiana INS Satpura para a ilha Maurícia, onde o velejador irá receber melhor assistência médica.

As autoridades indianas têm estado a acompanhar o progresso da operação de resgate do velejador e inclusive o Presidente da Índia já se mostrou descansado.

"Sinto-me aliviado pelo resgate do comandante da Marinha Abhilash Tomy na sua localização no sul do Oceano Índico. Estou agradecido aos nossos amigos franceses e australianos por terem feito parte deste esforço marítimo para alcançar e assistir este corajoso viajante. Desejo-lhe uma rápida recuperação", escreveu Rashtrapati Bhavan nas redes sociais.