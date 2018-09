Missão do FMI está em Luanda

Decorrem, a partir desta quarta-feira, em Luanda, as negociações com o Fundo Monetário Internacional para o empréstimo de 4,5 mil milhões de dólares, cerca de 3,8 mil milhões de euros, solicitado no final de agosto pelas autoridades do país. O início do processo estava previsto para outubro mas foi antecipado. A missão do FMI permanecerá na capital angolana até 5 de outubro. O apoio financeiro visa dar continuidade às políticas e reformas económicas definidas no Programa de Estabilização Macroeconómica e no de Desenvolvimento Nacional, para o período de 2018 a 2022. Angola, o segundo maior produtor de petróleo da África subsaariana foi duramente atingido pela queda no preço do barril de petróleo nos mercados internacionais e luta, atualmente, para reduzir a sua dependência do ouro negro.