Esta semana, no “Estado da União, analisamos a decisão da Comissão Europeia de apresentar queixa contra a Polónia no Tribunal de Justiça da UE. Abordamos as negociações entre Bruxelas e o Egito para travar o número de migrantes que tenta atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Contamos-lhe ainda o que veio o líder da oposição no Reino Unido, Jeremy Corbin, fazer a Bruxelas. Uma visita que deu originou mesmo um apontamento de humor.