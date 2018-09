Ryanair paralisada em Portugal

Tamanho do texto

Em Portugal, a adesão à greve da Ryanair atingiu os 90%, segundo o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil. No Porto, o dia ficou marcado também por um incidente: na descolagem, um avião da companhia colidiu com uma roda deixada na pista, sem consequências significativas.

Junto ao balcão, não houve grandes movimentações. A maioria dos passageiros foi avisada previamente. "Os motivos que nos levaram a convocar mais uma greve são os mesmos de sempre: garantir ordenados mínimos a estes tripulantes, garantir proteção na parentalidade, garantir proteção para acidentes de trabalho... Os mínimos que são previstos na lei", afirma Tiago Mota, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil.