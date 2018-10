Brexit divide conservadores britânicos

Tamanho do texto

"O melhor Brexit possível" foi o tema que dominou o congresso anual dos conservadores britânicos, mas que não reuniu consenso. A poucas semanas do acordo final para a saída da Uniâo Europeia, as negociações ainda não chegaram a uma conclusão e os contornos do Brexit continuam a dividir os Tories.

"Algumas pessoas dizem que não chegarmos a acordo é impensável. Errado. O que é impensável é que este governo, ou qualquer governo britânico, possa ser intimidado, pela ameaça de algum tipo de embargo económico, a assinar um acordo unilateral contra os interesses do nosso país", defendeu o ministro britânico para a saída da União Europeia, Dominic Raab, durante uma intervenção no comício.