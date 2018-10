Brexit: Hunt compara UE à União Soviética

O comentário de Hunt foi mencionado por um jornalista que, ironizando, perguntou, durante a conferência de imprensa, segunda-feira, em Bruxelas: "Camarada Margaritis, queria perguntar-lhe o que pensa da ideia da União Europeia como um enorme Gulag, da perspectiva de arame farpado e e outros controlos de fronteria no mar da Irlanda".

"Poderia responder ao comentário do ministro dos Negócios Estrangeiros britânico de que a Europa não é mais do que a reencarnação da União Soviética?", Acrescentou.

"Eu diria, respeitosamente, que todos beneficiaríamos e, em particular, os ministro dos Negócios Estrangeiros, de abrir um livro de História de tempos a tempos. Esse é o único comentário que tenho a fazer", disse Margaritis Schinas, porta-voz da Comissão Europeia.

Here are some photos form 50 years ago that @Jeremy_Hunt needs to look at, so he can maybe start to understand how horribly offensive his comment was. https://t.co/K53mgEBBzspic.twitter.com/BqGPqTTlz4 — Andrew Stroehlein (@astroehlein) September 30, 2018

Jeremy Hunt fez a observação durante o congresso do Partido Conservador, no domingo, em Birminghan.

"Vocês, amigos europeus, parecem pensar que a maneira de manter o clube unido é punir um membro que sai. Não apenas com perturbações a nível da economia, mas até mesmo com a divisão do Reino Unido com uma nova fronteira ao longo do Mar da Irlanda. O que é feito da confiança, dos ideais do sonho europeu? A UE foi criada para proteger a liberdade. Foi a União Soviética que impediu a saída das pessoas. "

Os líderes da União Europeia recusaram o mais recente plano de Brexit apresentado pela primeira-ministra britânica, Theresa May, que enfrenta mais uma fase difícil no interior do seu próprio partido.