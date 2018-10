Semana da Moda de Paris: Valentino

Sendo uma casa de alta costura, as costureiras do ateliê Valentino não deixaram os créditos por mãos alheias na execução dos detalhes que marcam esta coleção de pronto-a-vestir.

Nas margens do Sena, a atenção centrou-se no desfile de estrelas como Eva Longoria, Elle Fanning, Nikolaj Coster Waldau, ou Andie MacDowell trazidas de barco pela marca de cosméticos francesa L'Oréal, até ao cais do Museu do Quai D'Orsay.

Um acontecimento à margem da semana da moda em que também participou a campeã francesa paraolímpica de esqui, Marie Bochet. O evento, que atraiu milhares de pessoas, obrigou à paralisação do tráfego de embarcações nas águas do rio Sena.