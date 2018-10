Breves de Bruxelas: Migração, Alexander Stubb, Itália, Montenegro

Tamanho do texto

Indivíduos e organizações não-governamentais de vários Estados-membros da União Europeia têm sido alvo de processos-crime pela sua ação humanitária no mar Mediterrâneo, acusados de ajuda à imigração ilegal. Jean Lambert, eurodeputada ecologista britânica, defende que se harmonize a legislação comunitária para travar esse fenómeno.

Neste programa que passa em revista a atualidade europeia diária destacamos, ainda, que o ex-primeiro ministro da Finlândia, Alexander Stubb, quer ser candidato à presidência da Comissão Europeia pelo Partido Popular Europeu (PPE).

Por seu lado, o presidente do Montenegro, Milo Djukanović, pediu a entrada do país o mais cedo possível na União Europeia, durante um discurso no Parlamento Europeu, durante a sessão plenária em Estrasburgo.

Para concluir, destaque para o aviso a Itália enviado pelo comissário europeu para Assuntos Financeiros, Pierre Moscovici, na reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, no Luxemburgo.

O governo populista italiano recusa alterar a proposta de orçamento para 2019, que levará a um amento do défice e da dívida pública.