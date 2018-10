O homem que atravessa o Pacífico a nado

Tamanho do texto

Ben Lecomte foi o primeiro homem a fazer a travessia do Atlântico a nado, em 1998. Agora propõe-se atravessar o Pacífico, cerca de 9 mil quilómetros entre o Japão e a Califórnia.

A aventura teve início a 5 de junho, com o francês a passar em média oito horas por dia na água para percorrer cerca de 30 milhas náuticas (55 km)... se as correntes ajudarem. A chegada a São Francisco estava prevista para seis a oito meses depois da partida mas é preciso contar com imprevistos, a tripulação já foi obrigada a alguns desvios para evitar cargueiros ou a regressar a terra para escapar a um tufão.

Ainda assim marca redonda das 1000 milhas náuticas (1852 km) foi ultrapassada esta semana mas a procissão ainda vai no adro. Afinal de contas, corresponde a pouco mais de um quinto da viagem...