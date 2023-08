Jogos Olímpicos 2024: má qualidade da água do Sena obriga a cancelar prova de natação

Pela terceira vez em duas semanas foi cancelado um evento desportivo que deveria ser um teste para os Jogos Olímpicos de 2024.

A má qualidade da água do rio Sena, em Paris, obrigou a cancelar mais um evento desportivo que deveria ser um teste para os Jogos Olímpicos de 2024.

A etapa de natação de uma prova de triatlo foi cancelada este domingo, transformando a prova num duatlo.

"Ainda não temos explicação para a deterioração da qualidade da água. Foi observada com duas medições que apresentaram discrepâncias. Como dissemos anteriormente, está em andamento uma investigação para tentar entender a origem dessa deterioração", afirmou Pierre Rabadan, vice-presidente da Câmara Municipal de Paris.

A mesma solução, uma prova que inclui apenas ciclismo e corrida, já tinha sido tomada no sábado, para a prova de paratriatlo, para atletas com deficiência física.

A menos de um ano dos Jogos Olímpicos, esta é a terceira prova-teste afetada pela má qualidade da água do rio em duas semanas. Está previsto que o Sena receba a maratona de natação nos Jogos do próximo verão e a etapa de natação do triatlo olímpico e paraolímpico.

Os três cancelamentos deveram-se à presença de resíduos não tratados no rio Sena, algo que acontece regularmente quando a capital francesa é atingida por chuvas fortes.

"Até 2024, serão construídas novas infraestruturas para melhorar ainda mais o tratamento das águas pluviais, a fim de melhorar a qualidade da água", disseram os organizadores dos Jogos Olímpicos de Paris e as autoridades da cidade, no início do mês.