PME: Como obter financiamento europeu?

"O programa do Fundo Europeu de Investimento é um sistema de garantias bancárias que permite aos bancos financiarem projetos inovadores. A vantagem é que mesmo empresas recentes sem historial podem beneficiar das taxas de juro mais baixa e de um acesso mais fácil ao crédito", explicou Jakub Stárek, diretor do departamento de PME, do Unicreditbank.

A empresa checa Frusack fabrica sacos de compras a partir de amido de milho, uma alternativa aos sacos de plásticos tradicionais fabricados a partir de derivados do petróleo que poluem a terra e os oceanos, com consequências nefastas para a saúde de todos.

Negócio local e amigo do ambiente

Os sacos da empresa checa podem ser reutilizados e são compostáveis e são produzidos localmente.

“Os produtos Frusack são fabricados na Europa, na República Checa. Estamos satisfeitos por apoiar a economia local", sublinhou Hana Fortová, cofundadora da Frusack.

Graças ao dispositivo europeu, a empresa checa beneficiou de uma garantia bancária e teve acesso a um crédito de 400 mil euros.

"O empréstimo bancário ajudou-nos imenso: permitiu-nos desenhar um projeto mais ambicioso em termos de modelo de negócio e fabrico e desenvolver um novo tipo de saco concebido para ser usado nos supermercados", acrescentou Hana Fortová.

O projeto das empresárias checas surge numa altura em que os cidadãos, os governos e as empresas começam a tomar consciência dos problemas causados pelos plásticos descartáveis, que na maioria dos casos não são recicláveis.

A União Europeia lançou uma nova estratégia para que todas as embalagens sejam recicláveis em 2030.

"Para nós, trata-se de uma oportunidade de negócio porque até os grandes supermercados vão precisar de encontrar novas soluções e nós podemos propor uma solução", explicou Tereza Dvorákova, cofundadora da empresa checa.

"A vantagem deste programa é o facto de reduzir para metade os custos associados ao risco. Até agora financiámos mais de cem projetos no valor de 80 milhões de euros", afirmou Jakub Stárek, director do departamento de PME, do Unicreditbank.

E quais são os critérios para beneficiar destas soluções de financiamento?

"O programa destina-se às PME com faturação até cinquenta milhões de euros e com menos de 500 empregados. É preciso contactar um intermediário financeiro local", explicou Jakub Stárek, director do departamento de PME, do Unicreditbank.

A estratégia da União Europeia para as PME e para o Plástico

• O acesso ao financiamento é um dos problemas mais urgentes para as Pequenas e Médias Empresas (PME).

• O objetivo do Plano de Investimento para a Europa, lançado em 2014, é mobilizar 315 mil milhões de euros em investimento adicional. Até julho de 2018, o fundo tinha reunido 335 mil milhões de euros nos 28 países da UE.

• Graças ao plano, 700 mil PME vão beneficiar de um acesso facilitado ao financiamento.

• O uso de sacos de plástico baixou de forma significativa devido às novas leis adotadas em 2015. Mas a Europa ainda usa e deita fora cem mil milhões de sacos por ano.

• A Estratégia para o Plástico, lançada em 2018, tem como objetivo a redução do lixo plástico através de várias iniciativas: apoiar a reciclagem e a reutilização, parar de por lixo no mar, aumentar o investimento e a inovação, promovendo a mudança de comportamentos em todo o mundo.

• A estratégia europeia apoia a transição de plásticos fabricados a partir de recursos fósseis para alternativas biodegradáveis.

Ligações úteis:

O Plano Europeu de Investimento

Os resultados do Plano Europeu de Investimento na República Checa

O Fundo de Investimento Europeu

A estratégia da UE para o plástico