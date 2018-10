Bolsonaro sobe nas sondagens

Segundo a sondagem divulgada este sábado pela Confederação Nacional Dos Transportes, e em relação às últimas pesquisas, Bolsonaro sobe para os 36,7% e Haddad desce para os 24%. Ciro Gomes aparece em terceiro lugar, com 9,9% de intenções de voto, seguido por Geraldo Alckmin, com 5,8%.

A pesquisa aponta também para uma segunda volta das eleições entre Bolsonaro e Haddad. Neste cenário, o candidato do Partido Social Liberal ficaria com 45,2% dos votos e o candidato do PT com 38,7%.

Se neste domingo nenhum candidato conseguir os 50% haverá uma segunda volta, marcada para 28 de outubro.