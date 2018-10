Para lá de uma carreira de sucesso na ópera e no canto lírico, Caballé chegou ao grande público ao lado de Freddy Mercury com a canção "Barcelona", que havia de se tornar hino dos jogos olimpicos de 1992.

Montserrat Caballé cantou nas melhores salas do mundo e ao lado das mais importantes orquestras.

Um percurso de mais de 50 anos reconhecido não só com plateias esgotadas, mas com inúmeros prémios. A soprano recebeu o prémio Príncipe das Astúrias das Artes ex aequo com outros grandes da lírica espanhola, como Plácido Dopmingo ou Josep Carreras.